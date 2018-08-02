TRAKYA KARADENİZ’İ
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TRAKYA KARADENİZ’İ

Karadeniz adını andığımızda akla önce Doğu Karadeniz geliyor ama Trakya kıyıları da çok sayıda sürpriz barındıran, şaşırtıcı derecede bakir, zengin bir coğrafya. Atlas, Ağustos sayısında Turgut Tarhan’ın fotoğraflarıyla İstanbul Boğazı’ndan Bulgaristan sınırındaki İğneada’ya uzanan bu coğrafyanın güzelliğine, doğa ve kültür hazinelerine şahitlik ediyor. Tarhan, yöreyi şöyle anlatıyor:
“Türkiye’de ‘Karadeniz’ dendiğinde pek çok insanın aklına başta Doğu Karadeniz yöresi veya buradan daha batıya uzanarak bölgenin Anadolu’da kalan kesimleri geliyor. Dahası, Trakya topraklarının Karadeniz ile buluştuğu yöre çoğu zaman gözden kaçıyor. Burası kabaca kuzeybatısında Bulgaristan, güneybatısında Istranca (Yıldız) Dağları, güneydoğusunda İstanbul Boğazı ve kuzeydoğusunda yaklaşık 150 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahiliyle çevrelenmiş; belli bölümleri doğallığını koruyabilmiş ormanlarla kaplı; İstanbul’a yakınlığına rağmen şaşırtıcı şekilde ülkemizin nüfus yoğunluğu en düşük alanlarından biridir. Uydu görüntülerinden bakıldığında Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul il sınırlarına uzanan ve yeşil bir ada gibi görünen bu coğrafi kesit aynı zamanda Trakya’nın öteki bölümlerinden coğrafya özellikleri bakımından da hayli farklıdır.”

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TRAKYA KARADENİZ’İ
Dergide Bu Ay

TRAKYA KARADENİZ’İ

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