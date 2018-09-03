EYLÜL SAYISI BAYİLERDE
Atlas’ın Eylül sayısının kapak konusu gizemli Melpomeni batığı. Çanakkale’nin Babakale Köyü açıklarında 1921 yılında mayına çarpan Melpomeni, kime ait olduğu henüz belirlenemeyen değerli kargosuyla birlikte sulara gömülmüştü. Atlas, Türkiye sularındaki en güzel batık olarak da bilinen Melpomeni’ye daldı. Hırvatistan’ın başkenti Zagreb, Bozcaada, Bolu ilinin birbirinden güzel gölleri, Asya’nın en eski halklarından biri olan ve Vietnam’da yaşayan Hmonglar da derginin konuları arasında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yangının hemen ardından Atina yakınlarındaki Mati bölgesine giden Atlas, felaketin izlerine ve tanıkların anlattıklarına da yer veriyor.
SOSYAL MEDYADA ATLAS