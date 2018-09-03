ATLAS’IN EYLÜL HEDİYESİ: Likya Yolu
Atlas, eylül sayısında okurlarına Likya Yolu-Tarih ve Doğaya Adım Adım kitabı hediye ediyor. Türkiye’nin en ünlü yürüyüş rotası Likya Yolu, Antalya ve Muğla il sınırlarında uzanan, doğa ve arkeoloji hazinelerinin süslediği dünyaca ünlü bir güzergâh. Atlas’ın özel eki, efsanevi rotayı etap etap, fotoğraflarla birlikte baştan sona ayrıntılı olarak tanıtıyor. Likya Yolu-Tarih ve Doğaya Adım Adım kitabı, güzergahı en iyi bilen isim olan Ersin Demirel tarafından hazırlandı.
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