GÖLLER BAHÇESİ BOLU
Atlas’ın eylül sayısının özel dosyalarından biri Bolu ilinin göllerini anlatıyor. Türkiye’nin hemen hemen her ilinde güzellikte birbirleriyle yarışan sayısız göl bulunuyor. Ama Batı Karadeniz’in incilerinden Bolu’nun gölleri, suskun manzaraları ve ulaşım kolaylığıyla bir adım öne çıkıyor. Hepsi birer turizm merkezi olan bu yeşil sığınaklar, hangi mevsim giderseniz gidin sizi büyülüyor. Ersin Demirel’in imzasını taşıyan dosyadaki başlıklar şöyle: Yeşiller içinde Abant. Sessiz Yedigöller. Ormanda gizli Sülüklü Göl. Nilüferli Sünnet Gölü. Masalsı Çubuk Gölü. Dört mevsim Gölcük. Aladağ Göleti’nin çağrısı. Karagöl sahnesi.
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