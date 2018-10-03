Atlas’ın Ekim Sayısı Bayilerde
Atlas dergisi ekim sayısında yine Türkiye ve dünyanın dört bir yanına uzanıyor, doğa ve kültür varlıklarını sayfalarına taşıyor. Derginin bu sayısının kapak konusu, Gaziantep’in benzersiz arkeoloji hazinesi Yesemek. Hitit uygarlığının heykel ustaları burada sayısız başyapıta imza atmış ve Anadolu’nun başka bölgelerine göndermişti. Tonlarca ağırlığa sahip heykeller, vahşi bakışlı aslanlar, kadın veya kuş başlı sfenksler, dağ tanrıları Yesemek’te hala ziyaretçileri geçmiş çağlara götürüyor. “Hitit Heykel Ormanı” ayrıntılarıyla Atlas’ta.
Derginin bir diğer özel dosyası “100. yılında Mondros Mütarekesi”. Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzaladığı ve çok ağır şartlar içeren mütareke için taraflar Limni’nin Mondros Limanı’nda bir araya gelmişti. Atlas, 100 yıl sonra Limni’ye, Mondros Limanı’na gitti ve ayrıntılı bir dosya hazırladı.
Madagaskar, Atlas’ın bir diğer özel dosyası. Afrika’nın açıklarında, Hint Okyanusu’nda yer alan Madagaskar, dünyanın en büyük dördüncü adası. Kendine özgü bitki ve hayvan varlığıyla adeta başlı başına bir kıta.
Tarihte önemli roller oynamış Bilecik, Burdur Gölü’nün geleceği de derginin başlıkları arasında.
SOSYAL MEDYADA ATLAS