Hitit Heykel Ormanı
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Hitit Heykel Ormanı

Atlas’ın ekim sayısının kapak konusu, Gaziantep’in arkeoloji hazinesi Yesemek. Hitit uygarlığının heykel ustaları geçmiş çağlarda burada sayısız başyapıta imza atmış ve Anadolu’nun başka bölgelerine göndermişti. Atlas, “Hitit Heykel Ormanı”nı Tevfik Taş’ın yazısı ve Tolga İldun’un fotoğraflarıyla sayfalarına taşıyor. Tevfik Taş, yöreyi şöyle anlatıyor:
“İslahiye ilçesine bağlı Yesemek Köyü’nün (şimdiki idari tanımda mahalle) sınırlarına girdiğimde devasa aslan heykelleri karşılıyor beni. Bu görünümün tam tanımını arıyorum. Kurulduğu günden beri edebiyattan müziğe, sinema gösterimlerine kadar Gaziantep’in kültürel yaşamına pek çok katkı sağlayan Nar Sanat Bilim Derneği’nden Süleyman Kaplan Antepli şivesiyle yanıtlıyor: ‘Buranın insanı ‘Heykel Bahçesi’ diyor.’
Burası, diyorum, bahçenin ötesinde Hititlerin heykel ormanı…
Hazil Dağı’nın uzantısı olan Karatepe ya da diğer adıyla Aslanlıtepe’nin batıya bakan yamaçları an be an ışıyor. Sfenksler (kafası koç, kuş veya insan, gövdesi ise uzanan aslan şeklini alan heykel), dağ tanrıları, aslanlar, devasa kaya bloklarında yarım kalmış heykeller, yerlerde taslaklar…
Yükseltinin batıya bakan yamacında, bir dağ tanrısı taslağının karşısında oturdum. İleride belki 10 belki 15 ton bir kaya bloğu, hayır bir sanat nesnesinin yarım bırakılmışlığı var. Aklımda, heykelin dehalarından biri olan Michelangelo’nun dillere destan o sözü: ‘Mermer kütlesinin içinde, sıkışıp kalmış bir meleği, bir tanrıçayı görüyorum ve onu özgürlüğüne kavuşturuncaya dek mermeri oyuyorum.’

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