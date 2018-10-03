100. Yılında Mondros
Atlas’ın ekim sayısındaki özel dosyalarından biri “100. yılında Mondros Mütarekesi” başlığını taşıyor. Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzaladığı ve çok ağır şartlar içeren mütareke için taraflar Limni’nin Mondros Limanı’nda bir araya gelmişti. Atlas, 100 yıl sonra Yunanistan’ın Limni Adası’na, Mondros Limanı’na gitti. Tarihimizde derin izler bırakan mütarekenin imzalandığı bölgenin bugününe bakarken geçmişe de uzandı ve o günlerde yaşananları ayrıntılarıyla inceledi. Atlas’ın özel dosyası aslında yeterince bilmediğimiz Mondros Mütarekesi’ni ve etkilerini bir asır sonra yeniden gündeme getiriyor.
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