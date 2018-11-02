Atlas’ın kasım sayısı
Dergide Bu Ay

Atlas’ın kasım sayısı

Atlas, kasım sayısında “Çay Denizi”ne açılıyor ve en sevdiğimiz içeceğin hikâyesini her yönüyle inceliyor. Çay bitkisinin Türkiye’ye gelişi, tarımının yaygınlaşması, zamanla nasıl gündelik hayatın ayrılmaz parçası haline geldiği ayrıntılarıyla anlatılıyor. Atlas, bu amaçla Trabzon, Rize ve Artvin’e gidip adım adım çay coğrafyasını dolaştı. Özel dosyada çay bitkisinin dünyadaki serüveni, kültür tarihindeki yeri de konu ediliyor.

Dergi kasımda ayrıca “Eskimeyen Şehir Konya”ya uzanıyor. Kenti tarihi ve bugünüyle konu edinen Atlas ayrıca Konya’nın en etkileyici doğa manzaralarına yer veriyor. Konya’yı başkent yapan Selçuklular’ın sanatı ve eserlerinde kullandıkları simgeler, Zümrüdüanka, çift başlı kartal, melekler ve diğerleri özel dosyanın diğer bir konusu.

Kenya’nın Masai Mara bölgesi, dünyanın en etkileyici yaban coğrafyalarından. Antiloplar, aslanlar, filler, zebralar ve diğer yaban havanlar Atlas sayfalarında boy gösteriyor. Dergide ayrıca Mehmet Y. Yılmaz, ABD’nin Büyük Okyanus kıyıları boyunca uzanan otoyolu anlatıyor. Benzersiz manzaralar sunan bu efsanevi güzergâh küçük kasabalardan, üzüm bağlarının süslediği vadilerden, ormanlardan ve alımlı liman kentlerinden geçiyor.

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Eskimeyen şehir Konya
Dergide Bu Ay

Eskimeyen şehir Konya

Atlas’ın kasım sayısının ayrıntılı dosyalarından biri de Konya’yı konu alıyor. Dosyada geçmişten günümüze, tarihi ve modern yönleriyle Konya il merkezi …

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Kasımda Atlas’ta: Çay denizi
Dergide Bu Ay

Kasımda Atlas’ta: Çay denizi

“Her dem çay” Atlas’ın kasım sayısının özel dosya konusu. Dergi, bu ay “Çay Denizi”ne açılıyor ve en sevdiğimiz içeceğin hikâyesini …

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Atlas’ın kasım sayısı
Dergide Bu Ay

Atlas’ın kasım sayısı

Atlas, kasım sayısında “Çay Denizi”ne açılıyor ve en sevdiğimiz içeceğin hikâyesini her yönüyle inceliyor. Çay bitkisinin Türkiye’ye gelişi, tarımının yaygınlaşması, …

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100. Yılında Mondros
Dergide Bu Ay

100. Yılında Mondros

Atlas’ın ekim sayısındaki özel dosyalarından biri “100. yılında Mondros Mütarekesi” başlığını taşıyor. Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzaladığı ve çok …

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Hitit Heykel Ormanı
Dergide Bu Ay

Hitit Heykel Ormanı

Atlas’ın ekim sayısının kapak konusu, Gaziantep’in arkeoloji hazinesi Yesemek. Hitit uygarlığının heykel ustaları geçmiş çağlarda burada sayısız başyapıta imza atmış …

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Atlas’ın Ekim Sayısı Bayilerde
Dergide Bu Ay

Atlas’ın Ekim Sayısı Bayilerde

Atlas dergisi ekim sayısında yine Türkiye ve dünyanın dört bir yanına uzanıyor, doğa ve kültür varlıklarını sayfalarına taşıyor. Derginin bu …

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