Atlas’ın kasım sayısı
Atlas, kasım sayısında “Çay Denizi”ne açılıyor ve en sevdiğimiz içeceğin hikâyesini her yönüyle inceliyor. Çay bitkisinin Türkiye’ye gelişi, tarımının yaygınlaşması, zamanla nasıl gündelik hayatın ayrılmaz parçası haline geldiği ayrıntılarıyla anlatılıyor. Atlas, bu amaçla Trabzon, Rize ve Artvin’e gidip adım adım çay coğrafyasını dolaştı. Özel dosyada çay bitkisinin dünyadaki serüveni, kültür tarihindeki yeri de konu ediliyor.
Dergi kasımda ayrıca “Eskimeyen Şehir Konya”ya uzanıyor. Kenti tarihi ve bugünüyle konu edinen Atlas ayrıca Konya’nın en etkileyici doğa manzaralarına yer veriyor. Konya’yı başkent yapan Selçuklular’ın sanatı ve eserlerinde kullandıkları simgeler, Zümrüdüanka, çift başlı kartal, melekler ve diğerleri özel dosyanın diğer bir konusu.
Kenya’nın Masai Mara bölgesi, dünyanın en etkileyici yaban coğrafyalarından. Antiloplar, aslanlar, filler, zebralar ve diğer yaban havanlar Atlas sayfalarında boy gösteriyor. Dergide ayrıca Mehmet Y. Yılmaz, ABD’nin Büyük Okyanus kıyıları boyunca uzanan otoyolu anlatıyor. Benzersiz manzaralar sunan bu efsanevi güzergâh küçük kasabalardan, üzüm bağlarının süslediği vadilerden, ormanlardan ve alımlı liman kentlerinden geçiyor.
SOSYAL MEDYADA ATLAS