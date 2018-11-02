Kasımda Atlas’ta: Çay denizi
Dergide Bu Ay

Kasımda Atlas’ta: Çay denizi

“Her dem çay” Atlas’ın kasım sayısının özel dosya konusu. Dergi, bu ay “Çay Denizi”ne açılıyor ve en sevdiğimiz içeceğin hikâyesini her yönüyle inceliyor. Çay, Osmanlı devrinde Rusya ve İran üzerinden ülkeye girdi. Rizeli işçilerin tek tek fidelerle başladıkları ekim, Cumhuriyet devrinin ilk evresinden başlayarak Doğu Karadeniz hattını çay deryasına döndürdü. Her sınıftan insanı buluşturabilen bu kırmızı, buharlı sıcaklık, “muhabbetin yoldaşı” oldu. Atlas, üreticilerinin yaşamlarından başlayarak demlenişinden sunumuna kadar çayın Türkiye’deki serüvenini inceledi. Ayrıca çay bitkisinin öyküsünün ve dünya kültür tarihindeki yerinin peşine düştü.

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Kasımda Atlas’ta: Çay denizi
Dergide Bu Ay

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Dergide Bu Ay

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