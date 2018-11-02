Eskimeyen şehir Konya
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Eskimeyen şehir Konya

Atlas’ın kasım sayısının ayrıntılı dosyalarından biri de Konya’yı konu alıyor. Dosyada geçmişten günümüze, tarihi ve modern yönleriyle Konya il merkezi anlatılıyor, ayrıca özel bir köşede ilin en güzel doğa manzaralarına yer veriliyor. “Selçuklu’nun simgeleri” köşesinde ise Selçuklu sanatı ve eserlerinde yer verdikleri simgeler, Zümrüdüanka, çift başlı kartal, melekler ve diğer özellikler inceleniyor. Atlas, “eskimeyen şehir” Konya’yı şöyle anlatıyor:

“Binlerce yılın kale kenti… Tarihi merkezi Aladdin Tepesi’ndeki arkeolojik veriler, İÖ 7000’lerde de burada bir yaşam olduğunu söyler… Friglerin “sağlam yer” dedikleri Konya, en çok da Fîhi Mâ Fih “Ne varsa içindedir” diyen Mevlana’nın bütün eserlerini yarattığı, söylevlerini verdiği kenttir… Günümüzde modern kentleşmenin en iyi izlenebildiği yerlerden biri oldu. Üniversiteleriyle, yeni yerleşimleriyle büyüyor… Büyüyor ama eskimiyor.”

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Eskimeyen şehir Konya
Dergide Bu Ay

Eskimeyen şehir Konya

Atlas’ın kasım sayısının ayrıntılı dosyalarından biri de Konya’yı konu alıyor. Dosyada geçmişten günümüze, tarihi ve modern yönleriyle Konya il merkezi …

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