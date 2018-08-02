AĞUSTOS HEDİYESİ: Batı Karadeniz Yürüyüş Rotaları
Atlas, ağustos sayısında okurlarına Batı Karadeniz Yürüyüş Rotaları kitabı hediye ediyor. Bu özel çalışma yörenin yaylalarını, vadilerini, ormanlarını, göllerini, şelalelerini, en güzel doğa varlıklarını gözler önüne seren rotaları ayrıntılı olarak tanıtıyor. Yol tarifi ve ipuçları veriyor, güzergâh üzerindeki doğa ve kültür varlıklarını anlatıyor. Abant Gölü’nden Samat Yaylası’na, Yedigöller’den Mengen’e, Ilgarini Mağarası’ndan Sorkun Yaylası’na, Pınarbaşı Paşa Konağı’ndan Ilıca Şelalesi’ne çok sayıda rota Atlas’ın kitabında. Dergi, geçen ay da okurlarına Doğu Karadeniz Yürüyüş Rotaları kitabı hediye etmişti. Bu ayın ekiyle birlikte Atlas okurları tüm Karadeniz Bölgesi’ni kapsayan, iki kitaplık geniş bir doğa yürüyüşü rehberi sahibi oluyor.
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