ATLAS’IN AĞUSTOS SAYISI BAYİLERDE
Atlas’ın ağustos sayısının kapak başlığı “Trakya Karadeniz’i-Yeşilin Sınırı”. Bu bereketli denizin adını andığımızda akla önce Doğu Karadeniz geliyor ama Trakya kıyıları da çok sayıda sürpriz barındıran, şaşırtıcı derecede bakir, zengin bir coğrafya. Atlas, benzersiz fotoğraflarla Trakya Karadeniz’inin güzelliğine şahitlik ediyor. Roma İmparatorluğu döneminde eski askerlerin yerleştirildiği koloni kentleri günümüzde Isparta ve Burdur il sınırlarında o günlerin hatırasını yaşatıyor. Atlas, antik Pisidya bölgesindeki bu beş kenti tek tek ziyaret etti ve hikâyelerini dinledi. Peri Suyu, Doğu Anadolu’nun en güzel akarsularından biri. Atlas Erzurum, Bingöl, Elazığ ve Tunceli il sınırlarından geçen akarsuyla birlikte yol aldı; ayrıca vadinin Tunceli bölümünün zengin yaban hayatını özel bir dosyayla inceledi. Çin’in Tibet Bölgesi’ndeki Shishapangma Dağı’na tırmanış macerası da Atlas’ın ağustos konuları arasında.
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