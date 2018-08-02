ATLAS’IN AĞUSTOS SAYISI BAYİLERDE
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ATLAS’IN AĞUSTOS SAYISI BAYİLERDE

Atlas’ın ağustos sayısının kapak başlığı “Trakya Karadeniz’i-Yeşilin Sınırı”. Bu bereketli denizin adını andığımızda akla önce Doğu Karadeniz geliyor ama Trakya kıyıları da çok sayıda sürpriz barındıran, şaşırtıcı derecede bakir, zengin bir coğrafya. Atlas, benzersiz fotoğraflarla Trakya Karadeniz’inin güzelliğine şahitlik ediyor. Roma İmparatorluğu döneminde eski askerlerin yerleştirildiği koloni kentleri günümüzde Isparta ve Burdur il sınırlarında o günlerin hatırasını yaşatıyor. Atlas, antik Pisidya bölgesindeki bu beş kenti tek tek ziyaret etti ve hikâyelerini dinledi. Peri Suyu, Doğu Anadolu’nun en güzel akarsularından biri. Atlas Erzurum, Bingöl, Elazığ ve Tunceli il sınırlarından geçen akarsuyla birlikte yol aldı; ayrıca vadinin Tunceli bölümünün zengin yaban hayatını özel bir dosyayla inceledi. Çin’in Tibet Bölgesi’ndeki Shishapangma Dağı’na tırmanış macerası da Atlas’ın ağustos konuları arasında.

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TRAKYA KARADENİZ’İ
Dergide Bu Ay

TRAKYA KARADENİZ’İ

Karadeniz adını andığımızda akla önce Doğu Karadeniz geliyor ama Trakya kıyıları da çok sayıda sürpriz barındıran, şaşırtıcı derecede bakir, zengin …

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AĞUSTOS HEDİYESİ: Batı Karadeniz Yürüyüş Rotaları
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AĞUSTOS HEDİYESİ: Batı Karadeniz Yürüyüş Rotaları

Atlas, ağustos sayısında okurlarına Batı Karadeniz Yürüyüş Rotaları kitabı hediye ediyor. Bu özel çalışma yörenin yaylalarını, vadilerini, ormanlarını, göllerini, şelalelerini, …

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ATLAS’IN AĞUSTOS SAYISI BAYİLERDE
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN AĞUSTOS SAYISI BAYİLERDE

Atlas’ın ağustos sayısının kapak başlığı “Trakya Karadeniz’i-Yeşilin Sınırı”. Bu bereketli denizin adını andığımızda akla önce Doğu Karadeniz geliyor ama Trakya …

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Göteburg’tan Hamburg’a: Umuda pedal
Doğa CoğrafyaGündem

Göteburg’tan Hamburg’a: Umuda pedal

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RUSYA’NIN BUDİSTLERİ
Dergide Bu Ay

RUSYA’NIN BUDİSTLERİ

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ATLAS TATİL 2018 BAYİLERDE
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ATLAS TATİL 2018 BAYİLERDE

Atlas’ın yılda bir kez hazırladığı özel gezme sanatı dergisi Atlas Tatil, 2018 sayısında yine Türkiye ve dünyadan cazip seyahat rotaları …

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