Göteburg’tan Hamburg’a: Umuda pedal
Bugüne kadar farklı STK’larla farklı çalışmalara imza atan Umuda Pedal ekibi, pedallarını bu sefer de TEGV çocukları için çevirdi. Ekip, temmuz ayının ilk haftasında Göteburg-Hamburg arasında bisiklet sürerek “maker” laboratuvarı yapılabilmesi için bağış topladı.
Bisikleti seven, onu bir yaşam biçimi olarak benimseyen, sosyal sorumluluk projelerine destek için pedal çeviren doktor ve iş insanlarının iki yıl önce oluşturduğu Umuda Pedal ekibi, bu kez de TEGV için çalıştı. Ekipten 33 kişi, Maker İle Yapabilirim! projesi kapsamında TEGV’in Bakırköy’de bulunan Ferit Aysan Eğitim Parkı’nda kurulacak “maker” laboratuvarı için kaynak yaratmak hedefiyle Göteburg’tan Hamburg’a uzanan bir rotayı bisikletle kat etti. Farklı STK’lara destek vermek için 400’den fazla kişinin katıldığı, 1 Temmuz’da başlayan GBI Europe etkinliği 8 Temmuz’da sona erdi. Bu süre zarfında yaklaşık 800 kilometre gidilirken, proje için fon oluşturuldu.
8 Temmuz Pazar günü tamamlanan turun ilk gününde Göteburg-Varberg arasındaki rota izlendi. Deniz kıyısından devam edildikten sonra Halmstad’a doğru yola çıkıldı. Halmstad’a varmaya yakın Tylösand sahili, sürücülerin rahatlamasını sağladı. 3 Temmuz’da, ünlü Kattegattleden bisiklet rotası izlenerek feribot ile Danimarka’nın Helsingor şehrine doğru yola çıkıldı. 26. kilometrede İsveç’in en uzun kumlu sahilinin bulunduğu Mellbystrand’e ulaşıldı. Helsingør’a varmadan yol üzerindeki, Shakespeare’in Hamlet oyununda Elsinore Kalesi olarak ölümsüzleşen, Kronborg Kalesi dikkat çekiciydi. 4. günün finali ise Køge’ydi. Helsingør’dan 40 kilometre gittikten sonra Kopenhag’a, Danimarka’nın başkentine, ulaşıldı. Bisiklet kullanımı için son derece uygun olan ve güzel bir bisiklet kültürü olan kentten sonraki hedef, buradan 40 kilometre sonraki Køge’ydi. 5. gün Danimarka adaları arasındaki köprülerden ilerlenerek Lolland Adası’na gidildi. Soğuk hava ve özellikle de Storstrom Köprüsü’nde karşıdan esen sert rüzgar sebebiyle bisikletçiler zor anlar yaşadı. Buna rağmen 150 kilometrelik yolu yaklaşık 10 saatte tamamlayan bisikletçiler Maribo’ya vardılar. Adanın merkezindeki Maribo, o günün varış noktasıydı. 6 Temmuz’da erkenden yola çıkıldı Rodbyhavn Limanı’ndan 45 dakikalık bir feribot yolculuğu sonrası Almanya’daki Puttgarden’a varıldı. Holstein, Oldenburg’de yemek yendikten sonraki hedef Lübeck’ti. Bisikletçiler, 15’er kilometrelik gruplarla bisiklet sürdükten sonra tur Hamburg’un kuzeyinde sona erdi. Hem mesafe hem de hava koşulları sebebiyle turun en zorlu günü olması beklenirken feribot ve tercihe bağlı olarak tren yolculuğu sayesinde bazı bisikletçiler için gün beklenilenden keyifliydi. Bir grup 120 kilometre pedal çevirirken, bir diğer grup 160 kilometre pedal çevirerek rotayı 10 saatte tamamladı. Ve son gün, tur bitiminde her bir bisikletçi yaklaşık olarak 850 kilometre pedal çevirerek rotayı tamamladı. Geleneksel hoş geldin partisinde 2019’da gerçekleşecek olan GBI Avrupa duyurusu yapıldı.
TEGV çocukları için “maker” laboratuvarı yapma amacıyla yola çıkan Umuda Pedal ekibi de bu rotayı tamamladı. Yapılan laboratuvarla çocuklara 3D baskı cihazı, robot kitleri, kodlama platformları, elektronik devre kartları da dahil olmak üzere pek çok yeni nesil öğrenme platformu sunulacak. Bağışlar turun tamamlanmasından sonra bir hafta daha devam edecek. Projeye bağışta bulunmak için:
Telefon: (0216) 290 70 84
IBAN No: TR38 0006 7010 0000 0082 5935 56
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