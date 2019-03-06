CAMINO DE SANTIAGO: SIRTÇANTALI HACILAR
Aziz Yakup’un, İspanyolcasıyla Santiago’nun mezarının bulunduğuna inanılan Santiago de Compostela, ortaçağdan beri Hıristiyanların en önemli hac merkezlerinden biri. Bu görkemli kente uzanan Camino de Santiago, günümüzde doğa ve tarih meraklılarını ağırlayan dünyaca ünlü bir kültür rotası…
Atlas, bu efsanevi rotayı Mart sayısının sayfalarına taşıyor. Konunun fotoğrafçı ve yazarı Ersin Demirel, Camino de Santiago’yu şöyle anlatıyor:
“Yaklaşık bin yıldır adımlanan hac yolu Camino de Santiago, günümüzde sadece Hristiyanlarca değil, dünyanın her tarafından gelen milyonlarca ziyaretçinin yürüdüğü bir kültür rotasına dönüşmüş durumda. Camino de Santiago, 1987 yılında ‘İlk Avrupa Kültür Yolu’ olarak tescil edildi ve aynı yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yerini aldı. Avrupa Topluluğu’nun buradaki en önemli amacı, sadece şehirleri kalkındırmak değil, kırsal kesimin ve bölgelerin bir bütün olarak ekonomik ve kültürel mirası paylaşmalarına olanak sağlamaktı. Dünyada birçok yerde örnekleri bulunan tematik kültür ve doğa yürüyüş yollarının bir amacı da turistin bir yere bağlı kalmaması, ilgisini çekecek daha çok seçeneği birlikte bulması, bölgede daha çok zaman geçirmesi.”
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