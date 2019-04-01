ATLAS’IN NİSAN SAYISI ÇIKTI
Atlas, Nisan sayısında arkeolojisi, bugünü ve yarınıyla ayrıntılı bir “tohum” dosyasına yer veriyor. Anadolu’da 12 bin yıl önce başladı tohumun serüveni. Ancak bugünün insanına pek çok soru kaldı. İnsan ilk buğdayı neden öğüttü? Yerleşik hayata neden ve nasıl geçti? Buğday, arpa gibi tohumlar Anadolu’dan Avrupa’ya giderken hangi rotaları izledi? Atlas ayrıca tohumculukta günümüzde yaşananları ve geleceğin neler getirebileceğini inceliyor. Dosyadaki etkileyici makro tohum fotoğrafları ise bilmediğimiz bir dünyanın kapılarını açıyor.
Gülnur Tumbat’ın Everest Dağı tırmanışı “Bir Dağ Bir Kadın” başlığıyla Atlas sayfalarında. Tumbat, Nepal rotasından Everest’in zirvesine ulaşarak bunu başaran ilk Türk kadını oldu. Anadolu’nun efsanevi porsuk ağaçları, “Kâinatın en zengin ülkelerinden biri” olarak bilinen Kuveyt ve efsanevi Arap atları, Kırklareli’nin Vize ilçesinde düzenlenen “Su İçin Yürüyoruz” etkinliği de Atlas’ın nisan konuları arasında.
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