Tohumun arkeolojisi, bugünü, yarını
Dergide Bu Ay

Tohumun arkeolojisi, bugünü, yarını

Anadolu’da 12 bin yıl önce başladı tohumun serüveni… Ancak bugünün insanına pek çok soru kaldı; insan ilk buğdayı neden öğüttü? Yerleşik hayata neden ve nasıl geçti? Göbeklitepe’yi inşa edenler avcı toplayıcı mıydı, yoksa yerleşik hayata geçmişler miydi? Buğday, arpa gibi tohumlar Anadolu’dan Avrupa’ya giderken hangi rotaları izledi? Bu ve benzeri soruların yanıtları Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından yaptırılan üç bölümlük “Tohum” belgeselinde. Atlas, nisan sayısında belgeselin ışığında tohumun arkeolojisine yer veriyor.
Atlas’ın bir diğer başlığı da tohumun bugününe ve yarınına bakıyor. Mevsimler, iklimler, toprak ve insan arasında geçen serüvenlerin “en” diyebileceğimiz ölçüde belirleyeni ilk tohum, canlanış ve ilk filiz… Bu etkinlik, insanın tarihinin şekillenişinin de ilk adımı oldu. Anadolu’da “atalık tohum” kavramının arkasında bu süreçler var. Günümüzde tarım teknolojileriyle gelen değişimler, binlerce tohum türünün yok olmasına yol açıyor ve bu salt geçmişin değil, geleceğimizin de yoksullaşması anlamına geliyor. Kâr hırsıyla, yaşama sevinci ve zenginliği arasındaki savaşın temel simgelerinden biri sayılan tohum birçok boyutuyla Atlas sayfalarında.
Dosyadaki etkileyici makro tohum fotoğrafları ise bilmediğimiz bir dünyanın kapılarını açıyor.

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