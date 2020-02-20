Atlas’ın şubat sayısı raflarda

Atlas, şubat sayısında Hint Okyanusu’na uzanıyor ve Maldivler’i ziyaret ediyor. Sayısız mercan adasına yayılmış, beyaz kumsalları ve turkuaz deniziyle ünlü ülke, neredeyse deniz seviyesinde ve küresel ısınma deyince ilk akla gelen yerlerden biri. Atlas turistik merkezlerinden yerel gündelik yaşantısına ayrıntılı bir Maldivler dosyası hazırladı.

Yerköprü Mağarası, Konya’da yer alan ve dünyada çok ender rastlanan bir doğa harikası. Dalgıçlar, Göksu Nehri üzerindeki yerköprüye girdi ve akıntıyla mücadele ederek mağaranın sırlarının peşine düştü.

Ravenna, İtalya’da Bizans izleri taşıyan, renkli mozaikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen tarihi bir merkez. İstanbul’la paralellikler taşıyan bir müze-şehir. Atlas, Ravenna’yı ve zengin tarihini inceliyor.

Mermer, doğanın en ilgi çekici malzemelerinden. Topraktan çıkarılışı, işlenip çeşit çeşit eşya ve sanat eserleri haline gelişi, dünü ve bugünüyle ayrıntılı bir dosyayla Atlas’ta.

Derginin şubat sayısında ayrıca dünyanın gündemine oturan Avustralya yangınlarını nedenleri, geride bıraktığı izleri, bundan sonrasıyla ele alıyor.