Siirt kazıları son 10 yılın en önemli keşifleri arasında

Amerikan görsel sanatlar dergisi Artnews, son 10 yılın en önemli arkeolojik keşiflerini 9 arkeolog ve bilim insanına sordu. Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur’un başkanlığını yaptığı ekibin Siirt Başur Höyük’teki Siirt kazıları keşfi, son on yılın en önemli arkeolojik bulguları arasında yer aldı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur’un başkanlığını yaptığı ekibin, Siirt Başur Höyük’te, yaklaşık 5 bin yıl önce, Erken Tunç Çağı’nda kurban edilmiş çocukların kalıntılarını bulduğu kazı, Artnews’in son 10 yılın en önemli arkeolojik keşifler arasında yer aldı.

17 MEZAR VAR

Artnews’de yer alan makalede Doç. Dr. Lorenzo d’Alfonso, Sağlamtimur liderliğindeki ekibin Sirt Başur Höyük’te MÖ 3.100-2.900 tarihli, metal nesneler (silahlar, kült objeleri semboller), mücevherler ve diğer mezar mallarının yer aldığı zengin bir envantere sahip 17 adet mezar bulduğunu belirtti.

Ege Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, buluntular hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sağlamtimur şöyle konuştu: “Seramik kaplar, boncuklar ve mozaikler, uzak Güney Mezopotamya kent medeniyetleri ile doğrudan bağlantı olduğunun bir göstergesidir. Zenginliği metal nesneler şeklinde gömmek, eski medeniyetlerin ortak bir özelliği olarak kabul edilir, ancak Batı Asya’da Başur Höyük mezarları bu uygulamanın en eski örneğini temsil eder. Yapılan kemik incelemeleri, bu mezarlarda insan kurban edildiğine dair kanıtlar gösteriyor. Keşifler, yeni bir savaş ağası toplumu ile ilişkili farklı bir zenginlik ve değer kavramının ilk örneğini ve muhtemelen kökenini gösterir. Bu yeni dünya görüşü batıya yayıldı ve Arslantepe, Alaca Höyük ve Troy’un kraliyet mezarlarının anlaşılmasına yardımcı oluyor, aynı zamanda Ur Kraliyet Mezarları’ndaki zenginlik ve değer, ilk olarak Başur Höyük mezarlarında temsil edilen yeni bir dünyadan geliyor olabilir.”

ÇOCUKLAR KURBAN MI EDİLDİ?

Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur geçtiğimiz yıl kazıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştı: “Başur Höyük’te ortaya çıkartılan bir mezarın içerisinde ve dışında bulunan 11 iskelet üzerinde yapılan incelemeler sonucu özellikle mezarın dışında yaklaşık 11-12 yaşlarında olan iki çocuk iskeletinde doğal olarak ölmediklerini gösteren kanıtlara rastlandı. Bizler, bu çocukların veya gençlerin yaşları dolayısıyla herhangi bir çatışmada öldürüldüğünü düşünmüyoruz. Yaklaşık 5 bin yıl önce çocukların kurban edildiğini gösteren kanıtlar bulduk.”

Çoşkun Aral da Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

“MUHTEŞEM ESERLERİ GÖRMELİSİNİZ”

“Güne güzel bir haberle başladım. Siirt #BaşurHöyük kazıları #ArtNews tarafından son 10 yılda gerçekleştirilmiş dokuz önemli projeden biri olarak seçilmiş.

Haberi Ege Üniversitesi’nde kazıları ekibiyle gerçekleştiren #HalukSağlamtimur verdi. Geçen yıl Batman Müzesinde gördüğüm muhteşem eserleri mutlaka görmelisiniz. Satrancın atası sayılabilecek dünyanın en eski figüratif oyun seti, mezar hediyeleri, tunç eşyalar benzersiz tasarımlarıyla hayrete düşürüyor.”

DEFİNECİLERE KARŞI KORUMAK İÇİN…

“Haluk Hoca, kazıları definecilerden korumak için sabahlara kadar jeneratör eşliğinde çalıştıklarını gösteren fotoğrafı da benimle paylaştı. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Devamı #Batman ve #Hasankeyf Müzelerinde.”