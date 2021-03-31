Atlas’ın Nisan sayısı çıktı! Yeni sayıda neler var?

Atlas, Nisan sayısında kenevir bitkisinin az bilinen dünyasını ve endüstrideki şaşırtıcı kullanım alanlarını anlatıyor. Kenevir, belki de en çok tartışma yaratmış, hakkında en çok şehir efsanesi üretilmiş bitki. Tarihte “tanrıların hediyesi” olarak adlandırılan kenevir, 20’nci yüzyılda narkotik boyutuyla dışlandı. Ama Dünya şimdi onu yeniden hatırlıyor. Atlas, özel izinlerle Türkiye’de kenevir üretilen alanlara girdi ve yeni döneme şahitlik etti.

Dünya, son bir yılı Covid-19 ile geçirdi. Peki insan faaliyetlerinin azalmasının doğada ne gibi etkileri oldu? Atlas, doğanın bir yılını değerlendiriyor.

Nepal’deki Ama Dablam, Himalayalar’ın en güzel dağlarından biri. Tunç Fındık, zoru başardı ve efsanevi Ama Dablam’a kış şartlarında solo tırmandı. Salgın şartlarının dağları iyice yalnızlaştırdığı dönemde gerçekleşen tırmanışın öyküsü Nisan sayısında.

İlk bilimsel sualtı kazısı 1960 yılında Antalya açıklarında yapıldı ve Dünya Gelidonya Batığı’nın sırlarıyla tanıştı. O efsanevi kazının başkanı olan, Türkiye sualtı arkeolojisine benzersiz katkılar yapan George Bass geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrıldı. Atlas, unutulmaz bilim insanının keşiflerine özel bir dosyayla yer veriyor.

Röportaj yazı geleneğinin Türkiye’deki önemi temsilcilerinden Kayıhan Güven’i, arşivinden özel fotoğraflarla anan Atlas ayrıca Amin Maalouf ile son romanı hakkında yapılmış söyleşiye yer veriyor.

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