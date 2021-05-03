ATLAS’IN MAYIS SAYISI ÇIKTI! YENİ SAYIDA NELER VAR?

Atlas, Çernobil faciasının 35. yılında dünyanın en ıssız, en kapalı ve en kirli bölgelerinden birine gitti. Ukrayna’nın kuzeyindeki Çernobil’de radyasyon seviyesi 1986’dan beri önemli ölçüde azalsa da topraktaki son radyoaktif elementin etkisini yitirmesi on binlerce yıl sürecek. Atlas bölgede uzmanlarla görüştü, kazada yaşananları ve geleceğin bölgeye neler getireceğini araştırdı.

Mayıs sayısında ayrıca Çanakkale Savaşı’nda kadınların rolünü, cepheye İstanbul’dan uzanan yardım elini konu alan özel bir dosya yer alıyor. Muharebe cephede askerin, cephe gerisinde kadınların gayretiyle kazanıldı. Osmanlı’da kadınlar ilk kez erkeklerle aynı toplumsal rolleri paylaşıyordu. Kimi ailesinin geçimini sağlamak, kimi yaralılara bakmak için çalışmaya başladı. Bu ortamda bir avuç Türk kadını da çeşitli örgütlenmelerle hemcinslerini harekete geçirdi.

Orta Toroslar’ın anıtsal silsilesi Aladağlar. Niğde’nin Maden Boğazı ve Kayseri’nin Gökoluk Yaylası’nda sona, eski kervan yollarını kat eden uzun yürüyüş dağların görkemini Atlas’ın sayfalarına taşıyor. Oğlakların melemesinin, ateş böceklerinin, Yörüklerin eşlik ettiği büyük bir yol öyküsü.

Son aylarda dünyanın farklı yerlerinden gelen yanardağ patlaması haberleri dikkatleri volkanik hareketlere çekti. Aslında gezegenimizde günde ortalama 20 volkan püskürüyor. Dünyanın ve Türkiye’nin volkanları mayıs sayısında Atlas’ta.

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