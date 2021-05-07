Annelerimiz teknolojik hediyelere ne kadar hazır?

Bugün artık her yaştan insan akıllı telefonları ve dijital cihazları bir seviyede kullanabiliyor. Ancak yine de yaş almış bireyler teknolojinin temel mantığını anlamadan sadece ezber şekilde düğmelere basarak cihazları kullanıyorlar. Bu da onları dijital dünyadaki risklere karşı savunmasız bırakıyor. Peki annelerimizi, ananelerimizi dijital dünyaya nasıl hazırlayabiliriz?

Dijital dünyanın artık yaşamın vazgeçilmez parçası olduğu inkar edilemez bir gerçek. Pandemi nedeniyle de hayatlarımız çok daha hızlı dijitalleşti ve bundan sonra da bu dijital düzen yoğunlaşarak devam edecek gibi görünüyor.

Oysa pek çok ileri yaşlı insan, annelerimiz, ananelerimiz, dedelerimiz… Ailenin yaşlıları ya dijital cihazları henüz kullanamıyor ya da YouTube’dan video seyredebilecek, WhatsApp’tan mesaj atabilecek kadar konuya hakimler. Ama dijital teknolojinin temel kavramlarına hala uzaklar. E-posta kullanımı, internet aramaları ve sonuçların analizi, dijital reklamları doğal sonuçlardan ayırma becerisi, farklı tasarımlara sahip uygulamaların veya web servislerini çözüp anlama kabiliyeti… Bunlar pek çok yaşlı birey için henüz çok zor görevler.

Peki, bu yıl anneler günü için hediye seçerken, onlara sadece yeni bir teknolojik cihaz değil de, yeni bir cihazla beraber teknolojiyi daha net anlayıp çözümleyebilme becerisi de armağan etsek, hayatlarına olumlu bir katkı yapmış olmaz mıyız? Peki bu nasıl olacak?

Hayatın sıradan süreçlerine dahil olmak için bile yaşlılarımızın artık teknolojiyi pratik şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Notere gitmek için, restorana girmek, uçağa otobüse, şehir içi toplu taşıma araçlarına binmek için dahi HES koduna ihtiyaç duyabilecek yaşlı bireylerimizin, annelerimizin, ananelerimizin, dedelerimizin aslında bir çoğunun akıllı telefonları bile henüz yeterince sağlıklı kullanamadıklarını hatırlamak gerekiyor.

Bu noktada, özellikle teknolojiyi yeni öğrenecek annelerimiz, babalarımız, ailemizdeki yaşlı bireyler için, Samsung Galaxy veya Redmi Note 10 gibi, kullanım kolaylığı konusunda kendini kanıtlamış ürünleri seçmek önemli. Ardından ise, annelerimize teknolojiyi en başından, en temel noktalardan başlayarak ve çizerek, görselleştirerek anlatmamız gerekiyor.

Örneğni, telefon internete bağlanıyor ama internet nedir? Bir telefon hangi yollardan internete bağlanır. İnternete bağlanmak ne anlama gelir. Telefon nasıl veri alışverişi yapar? URL ne demek? Arama motoru ne demek? Web sayfası ne demek? Sosyal medya ne demek? WahtsApp ile Facebook’un farkı nedir. Bunlar nasıl çalışır?

Tüm bu bilgileri öncesinde sizin çalışıp, notlar alarak bir plan oluşturmanız gerekiyor ve sonrasında bu notlarınızı da paylaşarak, çizimler yaprak, annenize, ananenize bu bilgileri aktarıp anlatmak zorundasınız. Evet, birkaç saatlik yorucu bir çaba gerektirecek. Hatta belki günlerce sürecek bir kurs sürecine girmek zorunda kalacaksınız ama siz okumayı sökerken, harfleri tanırken annenizin sizin yanında günlerce, haftalarca aylarca, ve belki de yıllara sizinle beraber ders yaptığını, size pratik yaptırdığını unutmayın. Artık sıra sizde.

Unutmayın ki, yaşlı bireylerimize başkalarına muhtaç kalmadan yaşayabilecekleri bir hayat kurmak, zamanında çocuklarını yetişkin hayatına hazırlamak için her türlü fedakarlığı yapan anne babalara karşı da önemli bir görev. Bu döngüyü sağlıklı şekilde yürütebilen bir toplumun, daha mutlu, daha bilinçli, daha refah bir gelecek kurması da kaçınılmaz olacaktır.