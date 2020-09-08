Atlas’ın Eylül sayısı çıktı! Yeni sayıda neler var?

Atlas Eylül sayısında İnkaların mirasçısı Q’ero’ları konu ediniyor. İspanyolların Güney Amerika’ya gelmesiyle Peru’nun dağlarına çekilen Q’ero toplumu, yüzyıllar boyunca yalnız bir hayat sürüp geleneklerini korudu. Kültürlerine hala sıkı sıkıya bağlı Q’ero’lar, İnka tarihine, inanç dünyasına açılan kapı.

Fındık, sadece Türkiye’de değil, dünyada da Giresun’la özdeşleşmiş durumda. Ekonomiyi, yaşantıyı belirleyen başlı başına bir kültür fındık. Giresun ve fındık ikilisi, ayrıntılı bir dosyayla Atlas’ta.

Bursa’nın Dağakça Köyü, geleneksel yöntemlerle odunkömürü üreten sayılı yerden biri. Yörede meşe ağaçlarından yapılan odunkömürünün arkasında bin bir zahmet, büyük bir emek var.

Tarih öncesi sanatının benzersiz örnekleriyle bezeli Lascaux Mağarası, bulunuşunun 80. yılında dergi sayfalarında,

Hatalı su politikaları, bilinçsiz kullanım ve iklim değişikliği gibi nedenlerle Türkiye en önemli su kaynaklarını, göllerini kaybediyor. Kuruyan göller özel bir dosyayla eylül sayısında.

Atlas ayrıca eylül sayısında okurlarına “UNESCO Müzik Şehri Kırşehir” kitapçığı hediye ediyor.