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YÖRÜKLERDEN KAYIP MASALLAR

Harika Pelin Şengül

Anadolu, dünyanın en zengin masal diyarlarından biri. Ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan masallar bize insan doğası ve coğrafya hakkında hâlâ kılavuzluk ediyor. 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Yörüklerden Kayıp Masallar, bu masalların bir kısmını kayıt altına alıyor.

Toroslar’ın eteklerindeki Yörük köylerine misafir olup yaşlılardan dinledikleri eski masalları derleyen Hüseyin Çağlar İnce ve Kenan Özer, masal anlatıcılarına ulaşmak için Sarıkeçililerin göçlerine katıldı ve onlarla birlikte kimi zaman Toroslar’ın yaylalarında, kimi zaman Akdeniz sahillerinde zaman geçirdi.

Kayıp Masallar projesi ekibi, derleme çalışması için Mersin’in Aydıncık ilçesinde Sarıkeçililere de konuk olup son masalcıları dinledi.

Yörüklerden Kayıp Masallar, unutulmaya yüz tutmuş masalları hem yazılı, hem de görsel olarak kayıt altına alıyor. Okuyucular, kitapta yer alan karekodlar sayesinde, telefonları aracılığıyla masalları anlatanların video kayıtlarını izleyebiliyor. Ekip ayrıca, Sarıkeçili Yörüğü bir masal dedesinin anlattığı Köse masalını, kukla canlandırma tekniğiyle filme dönüştürdü. Okurlar, yerli ve yabancı festivallerde gösterilen bu ödüllü filmi de karekodu taratarak izleyebilecek.

Önsözünü Özcan Yüksek’in yazdığı Yörükler’den Kayıp Masallar, Atlas Yazı İşleri Müdürü Mustafa Türker Erşen’in editörlüğünde hazırlandı. Kitap içindeki çizimlerse Sönmez Karakurt imzasını taşıyor. A7 Kitap

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