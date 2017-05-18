Hatıra dergi
Panorama

Hatıra dergi

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Atlas, okurlarını kapak yapıyor. Kendinize ya da yakınlarınıza güzel bir anı kalsın istiyorsanız, yapmanız gerekenleri şu adresten öğrenebilirsiniz: http://atlas.hatiradergim.com

 

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Hatıra dergi
Panorama

Hatıra dergi

Atlas, okurlarını kapak yapıyor. Kendinize ya da yakınlarınıza güzel bir anı kalsın istiyorsanız, yapmanız gerekenleri şu adresten öğrenebilirsiniz: http://atlas.hatiradergim.com  

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Hıdrellez Ateşi Atlas’ta
Gündem

Hıdrellez Ateşi Atlas’ta

Bu yıl da 6 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında hıdrellez ateşleri yanıyor, insanlar baharın gelişini kutluyor, yeşeren doğa umutlarımızı da …

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Atlas Mayıs Konuları
Dergide Bu Ay

Atlas Mayıs Konuları

AFALİNA, TIRTAK VE MUTUR: BOĞAZIN YUNUSLARI Bahar ve yaz aylarında sahil şeridinden, vapurlardan teknelerle yarışıyorlarmış gibi gördüğümüz yunuslar, eski çağlardan …

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Ahmet Ümit anlatıyor: Kahire’deki Ölüler Şehri
Dergide Bu Ay

Ahmet Ümit anlatıyor: Kahire’deki Ölüler Şehri

Edebiyat etkinliklerine katılmak için Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden yazar Ahmet Ümit burada sokakları dolaştı, piramitleri ve diğer tarihi kalıntıları gezdi. …

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İstanbul’un Yunusları Atlas’ta
Dergide Bu Ay

İstanbul’un Yunusları Atlas’ta

Afalina, tırtak ve mutur … Bunlar şehrin açıklarında arada bir gördüğümüz ama haklarında çok az şey bildiğimiz yunus türleri, İstanbul’un …

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Tatil Atlası Hediye
Gündem

Tatil Atlası Hediye

Atlas mayıs sayısında okurlarına “Tatil Atlası” hediye ediyor. Bu özel kitapçık Ege ve Akdeniz’in en gözde seyahat rotalarını tanıtıyor, her …

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