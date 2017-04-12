Çocukların Temiz Denizi
D-Marin Kids ve TURMEPA işbirliğiyle hayata geçirilen, “Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz” projesinin ilk eğitimi tamamlandı. Proje sayesinde çocuklar, denizdeki yaşamı ve denizlere sahip çıkmanın önemini öğrendi, deniz ve doğa için projeler üretti. Proje kapsamında Dalaman, Bodrum ve Didim’deki altı köy okulunda 200 öğrenci ile buluşuldu. Projede öğrenciler, bölgede bulunan D-Marin marinalarını ziyaret etti. Kendi projelerini yaratan çocukların çalışmaları genel bir değerlendirme sonrasında ödül kazandı. Yarışmada Didim’deki Balat İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı “Su Kaplumbağası Tospik” ve Bodrum’dan Yukarı Mazı İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı “Hayalimizdeki Mavi için Elele” projeleri birinciliği paylaştı.
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