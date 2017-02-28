Atlas Dergisi ile Devriâlem
Genel

Atlas Dergisi ile Devriâlem

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Atlas ve Gazella Turizm birlikte özel bir projeye imza atıyor, seyahat severler dünyanın uzak köşelerini Atlas yazarları ve fotoğrafçılarıyla keşfediyor. “Atlas Dergisi ile Devriâlem” projesi çerçevesinde düzenlenen gezilerde katılımcılar farklı coğrafyaları, doğa ve kültür değerlerini usta isimlerle birlikte gezecek. Bölgenin tarihi ve güncel özelliklerini deneyimli yazarlardan dinlerken çevreye yine deneyimli fotoğrafçıların gözünden bakacak, seyahatlerini onların rehberliğinde ölümsüzleştirecek.
“Atlas Dergisi ile Devriâlem” projesinin ilk gezisi 29 Mart-5 Nisan 2017 tarihlerinde Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan ile birlikte Tuna boylarına gerçekleşecek. Bu özel seyahatte tarihi ve bugünüyle “Osmanlı’nın anavatanı Rumeli” keşfedilecek.
İkinci gezi gazeteci yazar Mehmet Y. Yılmaz ve fotoğrafçı Sebati Karakurt’la 28 Nisan-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Küba’ya düzenleniyor. Karayipler’deki ada ülkesi Küba, doğal güzellikleri kadar özgün tarihi ve sosyal dokusuyla da dikkat çekici. Geçtiğimiz aylarda efsanevi lideri Castro’yu kaybeden Küba, bir dönemi kapatıp dünyaya açılırken yeni bir geleceğin de eşiğinde duruyor. İçinde bulunduğumuz dönem belki de Küba’yla tanışmanın en doğru zamanı.
“Atlas Dergisi ile Devriâlem” projesinin önümüzdeki aylarda gerçekleşecek diğer gezileri ise şöyle: Büyük göçler diyarı Kenya’da fotosafari. Gizemli komşu İran. Buzullar ve volkanlar ülkesi İzlanda. Asya’nın mücevheri Myanmar.
Bilgi için: 212-233 15 98

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