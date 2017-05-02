İstanbul’un Yunusları Atlas’ta
Afalina, tırtak ve mutur … Bunlar şehrin açıklarında arada bir gördüğümüz ama haklarında çok az şey bildiğimiz yunus türleri, İstanbul’un kadim sakinleri… Atlas, mayıs sayısında İstanbul Boğazı’na açılıyor ve yunuslarla birlikte yüzüyor. Atlas, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’ndan İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayhan Dede ve Yard. Doç. Dr. Arda M. Tonay ile birlikte yunusları konu alan özel bir dosya hazırladı. Afalina, tırtak ve muturu tanıtırken İstanbul’un yaşantısı üzerindeki etkilerine, eski hikâyelerine, efsanelerine de yer veriyor.
Dede ve Tonay yunusların eskiçağlardan bugüne boğazdaki varlıklarını, efsanelerini, beslenme alanlarını, grup yaşamının özelliklerini ve hatta yemeyi sevdikleri balıkları yazdı. Atlas fotoğrafçıları Gökhan Tan ve Turgut Tarhan, afalina, tırtak ve mutur isimli üç ayrı türü bulunan yunusları Boğaziçi’nde Poyrazköy ve Garipçe sahilinde izledi ve fotoğrafladı. Dosyadaki fotoğrafların bir bölümü de Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın yunus gözlemi sırasında çektikleri birbirinden ilginç karelerden oluşuyor.
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