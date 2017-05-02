Ahmet Ümit anlatıyor: Kahire’deki Ölüler Şehri
Edebiyat etkinliklerine katılmak için Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden yazar Ahmet Ümit burada sokakları dolaştı, piramitleri ve diğer tarihi kalıntıları gezdi. Ümit, izlenimlerini ve Kahire’nin “Ölüler Şehri” bölgesini Atlas’ın mayıs sayısında anlattı.
Kahire Kalesi’nin eteklerinde dünyada benzeri olmayan, ölülerin ve yaşayanların bir araya geldiği farklı bir bölge uzanıyor. Memluk dönemi ve sonrasında mezarlık olarak kullanılan alan günümüzde yaklaşık iki milyon insana ev sahipliği yapıyor; burada evler ve mezarlar iç içe giriyor. Ahmet Ümit, “Ölüler Şehri” denen bu bölgeyi ve çocukluğunun Antep’ini hatırlattığını söylediği Kahire’yi Atlas’a anlattı.
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