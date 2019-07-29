ATLAS TATİL ÇIKTI: KUMSALLARDAN YAYLALARA
Gezme sanatı dergisi Atlas Tatil, bu sayısında yine dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanına gidiyor, en cazip seyahat rotalarından özel bir seçki hazırlıyor. Atlas’ın özel sayısı yine yıl boyu yol arkadaşınız olacak; okurlarıyla birlikte kumsallardan yaylalara, alımlı kentlerden sakin bozkırlara gidecek.
Yayladan yaylaya Doğu Karadeniz turu, Kızılırmak Havzası’nın doğal güzelliklerini ve geleneksel tatlarını gözler önüne seren Çorum Gastronomi Yolu, Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden Alanya, İç Anadolu’da Sultansazlığı, Kapuzbaşı Şelaleleri ve Aladağlar’ı kapsayan özel gezi Atlas Tatil’in konuları arasında. Dergi ayrıca Orta Avrupa’da Budapeşte, Bratislava, Viyana ve Prag turuna çıkıyor, Güney Amerika’da Bolivya’yı ziyaret ediyor. “Hindistan’ın altın üçgeni” olarak adlandırılan Delhi, Agra ve Jaipur ile sadece Özbekistan’ın değil, tüm Orta Asya’nın incisi Taşkent de Atlas Tatil’de.
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