FOTOATLAS 2019
Gündem

FOTOATLAS 2019

FotoAtlas, 2019 sayısında yine zengin başlıklarla fotoğrafın engin dünyasına açılıyor. Atlas fotoğrafçıları en iyi kareyi elde etmenin yollarını anlatıyor, sırlarını okurlarla paylaşıyor. Her seviyeden fotoğrafçıya seslenen özel sayıda Atlas fotoğrafçıları bu kez büyük gövdeli makine ve lenslerin kullanımının mümkün olmadığı zamanlarda hangi alternatif ekipmanlara başvurduklarını, kendi “B planlarını” örnek karelerle anlattı. Cep telefonlarının fotoğraf ve video yetenekleri günümüzde neredeyse fotoğraf makinelerini yakalamış durumda. Atlas fotoğrafçısı Turgut Tarhan, Huawei P30 Pro ile İstanbul’u dolaştı ve çektiği fotoğraflar eşliğinde yorumlarını yazdı. Tarhan, “Hareket Serisi” başlığında ise belli bir sürecin tüm aşamalarının tek bir fotoğrafa nasıl sığdırıldığını gösterdi.
Fotoğraf çekimlerinde çalışma yapılacak konum ve zamanın belirlenmesi ve en uygun koşulların yakalanması, arkeolojik alanların, eserlerin ve çalışmaların fotoğraflanması, son yıllarda yıldızı tekrar parlayan geleneksel Cyanotype yöntemi FotoAtlas’ın konuları arasında. Dergide ayrıca intihal durumunda fotoğrafçıların hangi hukuki yollara başvurulabileceği, portfolyolar, yeni fotoğraf makinesi modellerinin ayrıntılı tanıtımı da yer alıyor.

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FOTOATLAS 2019
Gündem

FOTOATLAS 2019

FotoAtlas, 2019 sayısında yine zengin başlıklarla fotoğrafın engin dünyasına açılıyor. Atlas fotoğrafçıları en iyi kareyi elde etmenin yollarını anlatıyor, sırlarını …

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