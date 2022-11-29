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Kare Fotoğraf Atölyesi Başlıyor

Harika Pelin Şengül
Atlas fotoğrafçısı Umut Kaçar ile Kare Fotoğraf Atölyesi 3 Aralık Cumartesi günü tanışma toplantısıyla başlıyor. Etkinlik 17:30’da Datça’daki Dostane’de gerçekleşecek. Fotoğrafa ilgi duyan ve geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği ücretsiz atölye dört hafta  sürecek.
Atölye içeriğinde fotoğraf teknikleri, fotoğraf okumaları, Datça ve çevresine fotoğraf gezileri, uygulamalar, fotoğrafın diğer sanat dallarıyla ilişkisi, belgesel ve editöryal fotoğrafçılık, fotoğraf projesi üretmek gibi başlıklar yer alıyor. Dadya Dostane Kültür Sanat Evi, Datça’nın İskele Mahallesi’nde yer alıyor.
Bilgi ve katılım için: kacarumut@gmail.com
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