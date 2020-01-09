Yaşam alanları giderek yok olan kurtlara dair yeni bir araştırma, Avrupa’da kurtların genetik kimliğinin tehdit altında olduğunu, ancak bilim insanlarının bununla nasıl mücadelede edecekleri konusunda farklı görüşler seslendirdiklerini ortaya koydu.

Birleşik Krallık’taki Exeter Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, kurtların genetik kimliğini tehdit eden en önemli unsur, özgür dolaşan kurt köpekleri.

Bilim insanları, kurtların giderek artan sıklıkta karşılaştıkları kurt köpekleriyle eşleşmeleri sonucunda ortaya çıkan melez türlerin Avrupa’da kurtların genetik kimliklerini tehdit ettiği konusunda hemfikir. Ancak fikir farklılığı, kurt köpeklerinin kurtlardan nasıl uzak tutulacağı konusunda ortaya çıkıyor.

Bazı bilim insanları melez türlerin kısırlaştırılması, hatta öldürülmeleri gerektiğini öne sürerken, diğerleri buna karşı çıkıyor. Araştırmacılar, insanların doğada özgürce dolaşan köpeklerle melez türler hakkında eğitilmeleri ve hükümetlerin, kurt-köpek melezlerini küçük ve kurtarılmış vahşi kurt popülasyonundan ayırması gerektiği konusunda fikir birliğine sahip.