ABD’deki Portsmouth Üniversitesi’nden bir grup bilim insanın yaptığı araştırma, köpeklerin kaşlarının ve yüz kaslarının farklı evrimleştiğini, bunun da insanları etkilediğini ortaya koydu. Araştırma kapsamında, dört vahşi kurt ile altı evcilleştirilmiş köpeğin yüz anatomisi incelendi ve davranışları analiz edildi.

Araştırmanın ortaya koyduğu en önemli bulgu, 33 bin yıl önce kurtlardan evcilleştirilen köpeklerin gözlerinin etrafında özgün bir kasın bulunduğu ve bu kas sayesinde kaş kaldırma hareketi yapabildikleri tespiti oldu. Bu kaş hareketinin insanları, köpeklerin isteklerini yerine getirmeye yönelttiği biliniyor. Köpekler kaşlarını yukarı kaldırdığında gözleri olduğundan daha büyük görünüyor ve bu sayede üzgün bir bebeği andırıyorlar. Araştırmaya göre, bu kas sadece Sibirya kurdu cinsinde bulunmuyor.

Araştırmanın yöneticisi Dr. Juliane Kaminski, ABD Bilim Akademisi’nin yayın organı PNAS’ta yayımlanan çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: “Köpeklerin, kurtlardan evcilleştirildikten sonra kaşlarını yukarı kaldırabilmek için bir kas geliştirdiği kanıtlandı. Köpekler bu hareketi yaptığında, insanlarda onların istediklerini yapmak için güçlü bir arzu uyandırıyor. Bu da köpeklere diğer türlere üstünlük sağlayacak kaş hareketini yapmayı ve gelecek nesillere bu bakışı aktarmayı sağlamış.”

Duquesne Üniversitesi’nden anatomi uzmanı Profesör Anne Burrows da araştırma için şu bilgileri verdi: “Bu kaş hareketinin bir evrim sonucu gelişip gelişmediğini saptamak için, iki türün yüz anatomisini ve davranışlarını inceledik.

Araştırmamızda köpeklerin kaş kaldırma hareketini yapmasını sağlayan adalenin kurtlarda düzensiz ve sınırlı sayıda bir sinir kümesi olarak var olduğunu gördük. Köpeklerdeki kaşları yukarı kaldırmaya yarayan kas, en yakın akrabaları kurtlarda bulunmuyor. Yalnızca 33 bin yıl önce ayrılan bir türün iki cinsinde büyük bir fark olması çok ilginç. Saptadığımız kas evriminin doğrudan köpeklerin insanlarla olan sosyal etkileşimi sonucu ortaya çıktığını düşünüyoruz.”