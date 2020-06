Fotoğraf Eskişehir’den: Uğur Böceği Örümceği

View this post on Instagram

Eskişehir'de biyoloji öğretmeni olarak görev yapan okurumuz Kerem Aşkın @kerem__askin bize nadir bulunan bir türün fotoğrafını gönderdi. 🔎 Macerasını kendi kaleminden aktarıyoruz: "Bisikletle köyleri gezip kendi çapımda fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Haftasonu gittiğim Karacaşehir Köyü'nde uğur böceği örümceğini arazide, dişi bireyini ararken fotoğrafladım. Burada görülen erkek birey. Dünyada nesli tehlike altında olan kırmızı listeye alınmış örümceğin İngilizcesi ladybird spider, latincesi ise Eresus Sandaliatus. Çok tehlikeli ve zehirli örümcek türü sınıfında yer alıyor." 🕷 Okurumuz, cep telefonuyla örümceğin videosunu çekmeyi de ihmal etmemiş. Hem başrol oyuncusu hızlı hareket ettiği için, hem de durumun ivediliğinden video biraz sallantılı olsa da bu nadir örümceği görmeye hikayemize bekliyoruz. 🕷 Bu arada doğada vakit geçirenlere, şu aralar çiftleşme dönemleri olduğu için daha sık ortalarda dolaşan zehirli örümcek türlerine dikkat etmelerini öneriyoruz. 👉🏻 Sizlerden de bekliyoruz, doğada karşılaştığınız değişik türler var mı?