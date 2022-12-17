Ozon deliği kapanabilir mi?

Dünya’yı Güneş’TEN gelen zararlı ışınlardan koruyan ozon tabakasındaki delik, 50 yıl içinde kapanabilir. Güney Kutbu’nda yıl boyu ozon deliğini gözlemleyen ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nden araştırmacılar, stratosferin orta kesiminde ozon tabakasına zarar veren kimyasalların yoğunluğunun 1980’lere göre yarıya düştüğünü tespit etti.

Bu, ozon tabakasını iyileştirme çalışmalarında bir kilometre taşı. Bununla birlikte, Antarktika üzerindeki deliğin küçülme hızı yavaşladı. Öyle ki, 2021’de delik kıtanın kendisinden bile büyüktü. Yine de umudu yitirmiyor bilim insanları. Onlara göre, zararlı kimyasalların düşüşü devam ederse, 2070’lerde deliğin küçüldüğünü görmek mümkün.

Deliğin oluşumu genellikle Güney Yarımküre’de ilkbaharda başlıyor (ağustos-ekim arası) ve eylül ortası-ekim gibi maksimum büyüklüğüne ulaşıyor. Aralık sonunda ise ozon seviyesi normale dönüyor.

Üstteki fotoğraf: ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, Güney Kutbu’nda ozon deliğini gözlemliyor.