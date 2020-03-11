Türkiye’deki ilk Corona Virüs vakası ve 14 gün kuralı

Çin’den dünyaya yayılan Corona Virüs’le ilgili Türkiye’de ilk vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yaptığı açıklamada “Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” bilgisini paylaştı.

Fahrettin Koca gelişmeyi, “Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” sözleriyle duyurdu.

TÜRKİYE’DEKİ İLK VAKA: BELİRTİLER NEYDİ?

Bakanın verdiği bilgilere göre tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konuldu.

Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı duyuruldu.

Erkek hastanın durumunun iyi olduğu, karantinaya alındığı açıklandı. Aile üyeleri ve yakın çevresi gözlem altında ve her biri corona virüs ihtimali açısından şüpheli kabul edildi.

Hasta mahremiyeti adına nerede yaşadığı ve kim olduğu açıklanmadı.

Sağlık Bakanı “Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır” dedi.

YURTDIŞINA GİDENLER İÇİN 14 GÜN KURALI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, “Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları” başlıklı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız” uyarısı yer aldı.

Evden çıkmak zorunda kalınırsa maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması istenen paylaşımda, evde yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:

Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın.

Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın.

Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin.

Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın.

Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın.

14 Gün Kuralı'nı uygularken evinizde dikkat etmeniz gerekenler 👇 pic.twitter.com/nk8Hqq8gk8 — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 10, 2020

ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SIKINTISINA DİKKAT

Bakanlık, ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takılması gerektiğini, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemli olduğunu duyurdu.

Yeni koronavirüs hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesi “hsgm.saglik.gov.tr” ve bakanlığın sosyal medya hesaplarının takip edilmesi istendi.