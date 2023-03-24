New York şehrinin efsanevi logosu değişti

New York’un kendisi kadar ünlü logosu değiştirildi. 2020’de hayatını kaybeden efsanevi grafik tasarımcı Milton Glaser’ın New York’a armağan ettiği ve ona öykünen tüm şehirlerin taklit ettiği logosu ölümsüzlüğe erişmişti. Yeni logonun şu ana dek büyük beğeni topladığı söylenemez.

Yazı: Özlem Numanoğlu

1977 yılında suç oranları ve mali sorunlarla başı belada olan New York eyaleti, imajını parlatacak bir tanıtım kampanyası hazırlığı içindeydi. Bu kampanyanın odağını, ziyaretçilerin şehirle bağını güçlendirecek yaratıcı bir söz ve görsel oluşturmalıydı. Bu çözüm hem basit olmalı, hem de yaratıcılığın sınırlarında dolaşmalıydı. Bu zor işin üstesinden grafik tasarımcı Milton Glaser geldi.

İlham bir taksi yolculuğu sırasında geldi. Elindeki zarfın arkasını çevirdi Glaser ve üzerine kırmızı pastelle logonun ilk taslağını karaladı. Dünyanın en basit, ama en etkili cümlesini doğup büyüdüğü şehre yöneltmişti: “New York’u seviyorum” (I love New York). Ama logoda, “sevmek” fiiline karşılık gelen “love” kelimesinin yerine kıpkırmızı bir kalp kondurmuştu.

Logo öyle sevildi ki, dünyanın hemen her köşesinde taklit edildi. New York eyaletinin yıllık telif hakkını milyonlarca dolarla ifade ettiği logonun yaratıcısı Glaser, o dönem işi bedavaya yapmıştı. “Bir kâğıda çizilmiş birkaç çizgi” diye tarif ettiği logo, sevgili şehri için dev bir ekonomi yaratmış; hatta 11 Eylül döneminde kendi yarattığı logoyu kullandığı için eyalet ona telif hakkı tehdidi savurmuştu. Dert etmedi: “Gerçek şu ki, istediğim hayatı yaşayabileceğim kadar param var. Birkaç milyon dolarım daha olursa ne yapardım hiç düşünmedim.”

Yeni logoda “New York’u seviyorum” mesajı “New York’u seviyoruz” olarak değiştirildi, ayrıca Glaser’ın kullandığı font ve kalp ikonu da değiştirildi. Logonun değişimine gerekçe olarak, pandemiden ciddi ölçüde etkilenen metropolün koronavirüsün yarattığı olumsuzlukları geride bırakması gibi çok da anlamlı görünmeyen gerekçeler sunuldu. Sosyal medyada yeni logoyu acımasızca eleştirenler, Glaser’ın şehrine basit ama zarif ve incelikli dokunuşunun özleneceğini gösteriyor.