Ankapark Issızlıkta bir enkaz

Kuruyan binlerce ağaç, elektronik aksamları çalınmış pahalı oyuncaklar… Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde yapılan ve 801 milyon dolara mal olan Ankapark’tan geriye 1.3 milyon metrekarelik bir enkaz kaldı. Atlas, ıssızlıkta uzanan bu pahalı enkazı belgeledi.

YAZI ve Fotoğraflar: TOLGA İLDUN

Ankapark’a Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki bir üst geçitten bakıyorum. Sol tarafımda yarım kaldığı belli olan, Yenimahalle tarafından gelen bir teleferik hattı var, aramızdaysa Ankara Çanağı’nın onlarca deresinden Ankara Çayı, bu beton denizinde var ile yok arasında kayıp bir vaziyette kıvrılıyor…

Ülke gündemine sık sık gelse ve çokça haberi yapılsa da üzerinde yeterince tartışılmamış, dolayısıyla tam olarak anlaşılamamış bir yer Ankapark. Üç akarsuyun; Ankara Çayı, Söğütözü ve Dikmen derelerinin kesiştiği, taşkın riskinin yüksek olduğu ve tam da cumhuriyetin ütopyası Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde konumlanıyor Ankapark (veya az bilinen adıyla Wonderland Eurasia). Avrupa’nın en büyük ve en kısa ömürlü tema parkı…

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi’nden Canan Arslantaş ile buluşmak üzere Çiftlik Kavşağı tarafındaki güvenlik noktasına doğru ilerliyorum. Ankapark’ın ana girişi kapalı. Temmuz 2022’de Ankapark, bir yargı mücadelesinin sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiş ve birkaç gün sonra halka açılmıştı. “Ankapark’ı devralır almaz israf ve aşırılığın ne seviyede olduğunu, tesislerin ne durumda teslim alındığını halka göstermek için turlar düzenlendi” diyor Aslantaş ve hafta sonları düzenlenen turlara bugüne dek binlerce vatandaşın katıldığını söylüyor.

111.210.00 TL

2020 yılında Ankapark’ta tespit edilen zararın miktarı

İhtilaflı süreçlerin ardından üç yıl boyunca yetersiz güvenlik tedbirleri nedeniyle korunmamış Ankapark’ı turlamaya başlıyoruz. Güvenlik şefi Mehmet Ali Akpınar da bize eşlik ediyor. Uçsuz bucaksız, bir o kadar ıssız ve terk edilmiş bir yer Ankapark. Park alanı devasa olduğu için tamamını yürümek kolay değil, yer yer araca biniyor, yine de daha çok yürüyoruz. Parkın içinde ilerlerken sağlı sollu harabeye dönmüş oyuncaklar, kırılıp dökülmüş irili ufaklı yüzlerce dinozor, devasa tematik yapılar, dev metal robot heykeller ve tam ortada, içine ortalama bir göle sığacak kadar su alabilecek büyüklükte bir havuz göze çarpıyor. Havuzun hemen yanında, güneşte parlayan sapsarı raylarıyla bir metal yığını gibi duran hız treni roller coaster yükseliyor. Haberlerden hatırlıyorum onu: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in inşaatı devam ettiği sırada Ankapark’ta turizmci ve gazetecilerle bindiği, hareket ettikten kısa bir süre sonra raylarda asılı mahsur kaldıkları hız treni bu…

Ankapark’a gelirken dikkatimi çeken teleferik hattı direkleriyse tam da arka planda, merak uyandıran yarım kalmışlığıyla görünüyor. 50.4 milyon dolarlık ihaleyle yapımına başlanan 7.5 kilometre uzunluğundaki teleferik hattı, Yenimahalle’den kalkıp hayvanat bahçesine gidecek, bölgede yapılacak otele de uğradıktan sonra yolcularını Ankapark’a getirecekti. Ancak hayvanat bahçesi 2013’de kapatıldı, otel hiçbir zaman yapılmadı, Ankapark ise enkaz oldu…



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