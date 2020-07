NASA’dan Salda Gölü paylaşımı: Mars’taki kratere benziyor

NASA, Burdur’daki kristal göl Salda’yı coğrafi özellikleri açısından Mars’taki Jezero Krateri’ne benzetiyor. Jezero Krateri’nin önemi ise şu: Jezero, NASA’nın Mars 2020 görevi kapsamında dün fırlatılan Perseverance keşif aracının 7 ay sonra iniş yapması beklenen bölge.

NASA’dan twitter’da paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı: “Dünya kadar uzak olsa da, Türkiye’deki Salda Gölü Mars’taki Jezero Krateri’ne jeolojik benzerlikler taşıyor. Hatta araştırmacılar, Mars’a hazırlık yaparken Salda Gölü’nde saha çalışması yapmışlardı.”

Though located a world away, Lake Salda, #Turkey, has geological similarities to Jezero Crater on #Mars. In fact, researchers even did field work at Lake Salda to prepare for #CountdownToMars and @NASAPersevere. https://t.co/jrKoWrbVwe pic.twitter.com/xB2GGgYfbr

— NASA Earth (@NASAEarth) July 30, 2020