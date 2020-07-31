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NASA’dan Salda Gölü paylaşımı: Mars’taki kratere benziyor

Yazar Eren Demir
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NASA, Burdur’daki kristal göl Salda’yı coğrafi özellikleri açısından Mars’taki Jezero Krateri’ne benzetiyor. Jezero Krateri’nin önemi ise şu: Jezero, NASA’nın Mars 2020 görevi kapsamında dün fırlatılan Perseverance keşif aracının 7 ay sonra iniş yapması beklenen bölge.

NASA’dan twitter’da paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:  “Dünya kadar uzak olsa da, Türkiye’deki Salda Gölü Mars’taki Jezero Krateri’ne jeolojik benzerlikler taşıyor. Hatta araştırmacılar, Mars’a hazırlık yaparken Salda Gölü’nde saha çalışması yapmışlardı.

NASA’nın paylaştığı metinde ise “Mars’ta yer alan Jezero Krateri’ne gidemeyebilirsiniz fakat Türkiye’deki Salda Gölü’nü ziyaret edebilirsiniz. Salda Gölü, her ne kadar dünya kadar uzakta olsa da; Mars’taki kuru göl yatağıyla benzer mineroloji ve jeoloji özellikleri sergiliyor” deniliyor.  

Yazıda bilim insanı Briony Horgan’ın “Salda Gölü’nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size eski Jezero Gölü kıyısında durmanın nasıl bir his olduğunu gerçekten hissettirmesi” sözlerine yer veriliyor.

İşte Atlas arşivinden Mars toprağına en yakın; hatta akraba sayılan SALDA GÖLÜ

Kristal göl: Salda

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars'taki kratere benziyor | Atlas | Gündem

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