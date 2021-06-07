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Müsilajın (deniz salyası) dipteki ilk etkileri! Öncesi ve sonrası görüntüler

Harika Pelin Şengül
İçindekiler
      1. İLK ETKİLERİ YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) dibe çökmeye ve İstanbul’un ilk deniz koruma alanı ilan edilen Tavşan (Neandros) Adası ve çevresinde mercanların üzerini örtmeye başladı.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin Atlas ile paylaştığı görüntüler, Ferhan Coşkun tarafından Sivriada, Büyükada ve Tavşan Adası’nda beş metre derinlikte elde edildi. “Öncesi-sonrası” niteliğindeki kayıtlar oldukça üzücü görüntüler içeriyor.

İLK ETKİLERİ YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Derneğin yürüttüğü Mercan Transplantasyon Projesi de bu sularda yer alıyor. Üstelik sadece mercanlar değil, süngerler ve kabuklular gibi hareketsiz türler ilk etkileri yaşamaya başladı. Videoda ölmekte olan balıklar da görülüyor. Tek iç denizimiz olan Marmara’yı temiz tutmak için bir acil eylem planı, hemen!

Video: Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Ferhan Coşkun, Haziran 2021

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