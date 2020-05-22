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İstanbul’dan çıkışlar için ‘tatil amaçlı özel izin belgesi’ geliyor

Yazar Eren Demir
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İçindekiler
      1. HAVA TRAFİĞİ NE ZAMAN AÇILACAK?
      2. KRUVAZİYER ŞİRKETLERİ

Koronavirüs sürecinde İstanbul’dan tatil amacıyla yapılacak çıkışlar için  tatil amaçlı özel izin belgesi hazırlanacak.  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz dönemi öncesi seyahatlerle ilgili İzmir Ticaret Odası üyelerinin katılımıyla turizm sektörüne ilişkin toplantı yaptı, bazı bilgiler verdi. Yeni uygulamalardan biri ‘tatil izin belgesi’ olacak. İşte Ersoy’un tatil dönemine ilişkin açıklamalarından satırbaşları:

-Bayram sonrası İstanbul’dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacağını belirten Ersoy, “Haziran başı itibarıyla geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar” dedi. 

HAVA TRAFİĞİ NE ZAMAN AÇILACAK?

-Peki, hava trafiği ne zaman açılacak? Ersoy, bu konuda hedefin hava trafiğini yurt dışı uçuşlar için Haziran ortası itibarıyla aşamalı olarak açmak olduğunu söyledi.

KRUVAZİYER ŞİRKETLERİ

-Kruvaziyer şirketlerinin, tüm dünyada ne zaman seferlere başlanacağı konusunda kendi aralarında bir konsensus oluşturmak amacıyla görüşmeleri sürdüğünü belirten Ersoy, gemilerin eylülde geleceği yönünde duyum aldıklarını aktardı.

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