26 Nisan, Çernobil Nükleer Santrali Kazası’nın yıl dönümü… Aradan 34 yıl geçti.

O dönem Sovyetler Birliği’ne bağlı olan Ukrayna’nın başkenti Kiev’in 132 kilometre doğusundaki 49.360 nüfuslu Pripyat şehrinde bulunan santralda yapılan bir deney sırasında gerekli ve yeterli önlem alınamadığı için patlama meydana geldi. 100’den fazla radyoaktif madde atmosfere yayıldı.

Radyoaktif maddeyle kirlenmiş bölgelerdeki yerli halktan 67 bin kişi, devlet emriyle tahliye edildi ve yasaklı bölge 30 kilometreye dek genişletildi. Kaza sonucu insanlar yaşamını yitirdi, yüzbinlerce insan süreç içerisinde çeşitli hastalıklara yakalandı ve sakat kaldı. Hava, toprak ve su zehirlendi, diğer canlılar etkilendiler.

Kaza yalnız Rusya’yı değil, başka birçok ülkeyi de etkiledi. Türkiye’de de özellikle Karadeniz’de yaşayanlar ciddi şekilde zarar gördü. İnsan eliyle yaratılan bu facianın etkisi hala devam ediyor, daha uzun yıllar da devam edecek. Bunların yanı sıra, santraldeki patlamanın ardından bölgedeki bitki ve hayvanlarda birtakım mutasyonlar gözlemlenmeye başladı.

Çernobil dışında 1957’den bu yana bir dizi nükleer kaza meydana geldi. Nisan sayımızda yer verdiğimiz, 2011’de yaşadığımız Fukuşima Nükleer Santral kazası en önemli olanlarından birisiydi.

Sinan Çakmak’a ait fotoğrafta, Çernobil Nükleer Santrali’nin patlamasından 3 gün sonra boşaltılan Pripyat kentinin hastanesinde paslanmış bebek yatakları görünüyor.