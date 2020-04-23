Dünya Sağlık Örgütü’nden çocuklara özel Covid-19 kitabı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 50’den fazla kuruluşla birlikte, çocukların Covid-19’u anlayabilmesi ve kabullenebilmesi için Türkçe’nin de aralarında bulunduğu 36 farklı dilde kitap hazırladı.

Kitapta, ‘Ario’ isimli hayal ürünü bir karakter aracılığıyla, çocukların kendilerini, ailelerini ve arkadaşlarını koronavirüsten nasıl koruyabilecekleri ve yeni ve değişken bir gerçeklikle karşılaştıklarında nasıl güç durumların üstesinden gelebilecekleri anlatılıyor.

6-11 yaş arası çocukları hedefleyen kitap, “Benim Kahramanım Sensin, Covid-19 ile Savaşan Çocuklar‘ ismini taşıyor.

Kitabın Türkçe versiyonuna buradan ulaşılabilirsiniz:

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Turkish%29_0.pdf

WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, kitapla ilgili olarak, “Geçmişteki insani acil durumlar gençlerin hayatları tepe taklak olduğunda korkularını ve kaygılarını gidermenin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Çocukları saat dilimleri ve kıtalar arasında yolculuğa çıkaran bu güzel kitabın, onların koronavirüs salgını sırasında mutlu ve güvende kalmaları için ne yapmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olmasını umuyoruz” dedi.