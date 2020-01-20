Türkiye’deki en özel şehirlerin başında şüphesiz Çanakkale gelir. Çok özel bir tarihe sahip olan bu değerli şehir, tarihi mirası koruyarak bu günlere taşımayı başarmıştır. Çanakkale sahip olduğu doğal güzellikler ve tarihi yerler ile misafirlerini büyük bir zenginlik ve çeşitlilik ile karşılar. Sahip olduğu zengin dokuyu ve tarihinin etkilerini hissetmek için bir ziyaret yapılıyorsa Çanakkale gezilecek yerler listesi çok çeşitli ve uzundur . İşte Çanakkale gezi rehberi.

TRUVA ANTİK KENTİ

Truva Antik Kenti, 1998 yılında UNESCO tarafından Dünya kültür mirası listesine alınan bir değerdir. Truva’da görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zaman dilimini gösterir. Zamanında İlyada ve Odysseia destanının yazarı Homeros bu şehirden ilham alır. Truva atı hikayesini sembolize eden meşhur Truva heykeli de burada bulunur. Ayrıca Truva Antik kentinin en önemli eserlerinden biri Athena Tapınağı’dır. Çanakkale gezisi yaparsanız bu eşsiz tarihi değere uğramayı ihmal etmeyin.

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ – ŞEHİTLER ANITI

Çanakkale Şehitliği, Çanakkale muharebelerinde hayatını yitiren kahraman Türk askerleri anısına 1960 yılında yapılır. Kahraman şehitleri anmak ve hatırlamak isteyen tüm vatanseverlerin Çanakkale gezi planında olması gereken bir yerdir .

ÇANAKKALE AYNALI ÇARŞI

Çanakkale türküsüne de konu olan Aynalı çarşı, geçmişte beygir eşyaları için bir alan olarak görev yapar. Ancak günümüzde Çanakkale’yi hatırlatan bir armağan almak istediğinizde her detayıyla Çanakkale’yi betimleyen hediyelik ve süs eşyaların satıldığı bu çarşıya uğramanızda fayda vardır.

ÇANAKKALE DENİZ MÜZESİ

Çanakkale Deniz Müzesi sahip olduğu geniş tarihi eserler ve içinde bulunan Çimenlik Kalesi ile Çanakkale’nin merkezinde konumlanmış durumdadır. 1915 Çanakkale Muharebesi’ndeki karar ve deniz savaşları hakkında geniş bir arşiv ve eser ile ziyaretçilerini bilgilendiren müze, kütüphane, resim galerisi ve hediyelik eşya bölümlerine de sahiptir.

KİLİTBAHİR KALESİ

Kale, İstanbul kuşatması sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılır. Üçgen bir kuleye ve 7 kata sahip olan kale, alışılageldik kale şekillerinden biraz farklıdır. Tarih boyunca birçok padişah tarafından restore edilerek bugüne kadar gelen Kilitbahir Kalesi tüm ihtişamı ve estetik görünümüyle ziyaretçilerini bekler.

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ – ANITI

57. Alay Şehitliği Anıtı, Çanakkale Muharebeleri esnasında şehit düşen 57. Alay askerleri anısına yaptırılır. Vatan için şehit olan kahramanları anmak ve hatırlamak için 57. Alay Şehitliğini ziyaret etmeyi ve bu özel hisse dahil olmayı ihmal etmeyin.

GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içerisinde 56 yerli anıt ve şehitlik, 35 yabancı mezar ve anıtları bulunur. Parkın içinde şehitlik ve anıtların yanı sıra piknik ve dinlenme faaliyetleri için de alanlar vardır. Çadır ve karavanda kalma gibi imkanları da barındıran milli park, Çanakkale gezi rehberi içinde mutlaka bulunması gereken yerlerden biri.

GÖKÇEADA

Ada, hem tarihi hem de turistik imkanları ile ziyaretçilerini büyük bir çeşitlilik ile karşılıyor. Adada 10 adet höyük yani eski yerleşim yeri bulunuyor. Koyları, şelaleleri, doğa heykelleri ve kumsalları ile de adada tarihi değerler, doğal güzelliklerle birleşiyor. Gökçeada’da sörf gibi su aktivitelerini keyifle yapabilir, Tuz Gölü çamuru ile cildinize bir iyilikte bulunabilirsiniz.

ÇANAKKALE ARKEOLOJİ MÜZESİ

Assos salonu, Dardanos tümülüsü salonu gibi bölümlerle afrodit heykeli, polyksena Lahti, Hadrian Heykeli gibi önemli eserlere sahip olan Çanakkale Arkeoloji Müzesi, sahip olduğu zengin eserleri ile eserleri anlatan bilgileri ile Çanakkale Tarihi hakkında detaylı bilgiler edinmeyi isteyen herkesin ziyaretlerini bekliyor.