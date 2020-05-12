Anadolu Yersincabı Gelengi kameraya yansıdı

Anadolu Yersincabı namıdiğer Gelengi, Sütdonduran Yaylası’nda kamp yapan okurumuz Can Nacar’ın kamerasına takıldı. İşte o sevimli görüntüler…

Gelengi olarak da adlandırılan Anadolu Yersincabı ülkemizde en sık karşılaşılan türlerden. Bozkır, çayır ve meralarda, kurak yerlerde, ekilmemiş alanlarda ve toprağı, yuva yapmaya elverişli dağ yamaçlarında görülür. 2500-2700 metre rakımlara kadar rastlamak mümkün. Bu videoyu da Erciyes Dağı Kuzey Kar-Buz Rotası tırmanışı sırasında çeken okurumuz Can Nacar’ın kendisinden öyküsünü aktarıyoruz:

“2700 metre rakımda bulunan Sütdonduran Yaylası’nda kampımızı kurup, dinlenmeye çekilmiştik. Küçük bir istirahat molasından sonra güzel havayı fırsat bilip, çevrede ufak yürüyüşler yaptığımız esnada, birçok gelenginin de yuvadan yuvaya koşturmasına denk geldik. Yakınlara yerleştirdiğimiz küçük bir kamera ile, onları rahatsız etmeden bu anları görüntüleme fırsatımız oldu”