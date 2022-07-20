KIYILARDAKİ BOZULMA: İNCE KIRMIZI HAT

Dünya kıyıları üzerinde bir yılan gibi kıvrılarak dolanan bu ince kırmızı çizgi, gezegenimizin kıyılarına ne kadar hoyrat davrandığımızı belgeleyen bir iz. Araştırmanın baş yazarı Brooke Williams’a Türkiye kıyılarını sorduk.

HANGİ KIYI, NE KADAR BOZULDU?

Ya Ege ve Akdeniz’in “kristal” suları?

Queensland Üniversitesi’nin araştırmasında Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyıları çevresi de yüksek derecede bozulmayı simgeleyen kırmızı renkle işaretlenmiş. Yer yer “tertemiz” koylara da ev sahipliği yapan bu kıyılarımızdaki durumu, araştırmanın baş yazarı, koruma ekolojisti Brooke Williams’a sorduk. Williams, Atlas’a yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin kıyı kesimlerinin yüksek derecede insan baskısına maruz kaldığını gördük. Karasal alanlarda tarım arazilerini, otoyolları ve insan yapımı yerleşimleri, denizel alanlarda da balıkçılık, taşımacılık ve karasal kaynaklı atık boşaltımını analiz ettik. Türkiye’nin kristal berraklığındaki sahilleri, kıyı ekosistemlerinin bozulmamış olduğu anlamına gelmiyor” dedi. Bir iç deniz olan Karadeniz ise araştırmaya dahil edilmedi. “Bu deniz, daha çok karasal kaynaklı strese maruz kalıyor, ki bu da odağımız dışında.”

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Tüm kıyıları doğallığını kaybeden ülke sayısı

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