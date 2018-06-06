FOTOATLAS’IN YENİ SAYISI: Astrofotoğrafçılık kitabı hediye
Dergide Bu Ay

FOTOATLAS’IN YENİ SAYISI: Astrofotoğrafçılık kitabı hediye

Atlas’ın yıllara dayanan fotoğrafçılık birikiminin ürünü FotoAtlas, Yaz 2018 sayısında yine birbirinden zengin başlıklara yer veriyor. Özel dergi bu sayısında da fotoğrafçılığı teknik ve estetik yanlarıyla ele alıyor, en iyi kareyi elde etmenin yollarını gösteriyor.
FotoAtlas yine okurlarına çok özel bir ek hediye ediyor. Astrofotoğrafçılık kitabı uzaya bakıyor ve ayın, güneşin, yıldızların, gezegenlerin, Samanyolu’nun, uzayın sonsuz boşluğundaki renklerin nasıl fotoğraflanacağını tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. 
Bu sayıda Atlas fotoğrafçıları bu sayıda kaçırdıkları en önemli kareleri, eşiğinden döndükleri iyi fotoğrafları anlatıyor. Peki, onun neden elde edemediler ve yerine ne çektiler? FotoAtlas’ın yeni sayısının dosya konularından biri doğa fotoğrafı çekmenin inceliklerini anlatıyor. Mağara içinde fotoğraf çekmenin ipuçları, zamanla adeta oynamayı mümkün kılan time laps tekniği, telekonvertörü kullanmanın incelikleri derginin başlıkları arasında. Portfolyolara da yer veren FotoAtlas’ta ayrıca Turgut Tarhan, aynı yerin farklı zamanlarda çektiği görüntülerini kompozit fotoğraf tekniğiyle nasıl tek bir karede buluşturduğunu anlatıyor. Dergide ayrıca iki röportaj var. Kamil Fırat, kendi ürettiği ve farklı özelliklere sahip fotoğraf makineleriyle elde ettiği sonuçları, Endonezyalı Achmad Zulkarnain, fotoğraf sayesinde hayatındaki engelleri nasıl aştığını anlatıyor.

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