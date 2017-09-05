Diyarbakır’ın Bahçesi
Dergide Bu Ay

Diyarbakır’ın Bahçesi

Uygarlığın, yaban hayatın, koca bir yaşamın sığınağı Dicle Vadisi. Atlas fotoğrafçısı Selim Kaya, Diyarbakır’da vadinin 80 kilometrelik bölümünde nehirle birlikte yol aldı; sayısız bitki ve hayvan türünün bu bereketli kıyılara nasıl tutunduğuna şahit oldu. Kaya, Atlas’ın ağustos sayısında izlenimlerini ayrıntılı olarak anlatıyor. “Sayısız hayvan ve bitki türü barındıran Dicle Vadisi’ne ‘Güneydoğu Anadolu’nun Amazon’u’ demek yanlış olmaz” diyor Kaya ve devam ediyor: “Gerçek bir bereket kaynağıdır bu akarsu, kıyılarında yeşilin her tonu uzanır, üzerinde sayısız kuş kanat çırpar, sesleri vadiyi doldurur. Dicle yaşamdır… Hem insanlara hem yaban hayata can suyu olan Dicle Nehri’nin Hevsel Bahçeleri bölümü ve Diyarbakır surları UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Vadinin Diyarbakır il sınırlarındaki yaklaşık 80 kilometrelik bölümünde yaptığım uzun soluklu çalışmada bu zenginliğe yeniden şahit oluyorum. Nehirle birlikte yol alıyor ve vadinin sakinleriyle yeniden bir araya geliyorum…”

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Diyarbakır’ın Bahçesi
Dergide Bu Ay

Diyarbakır’ın Bahçesi

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