ATLAS’IN TEMMUZ SAYISI
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN TEMMUZ SAYISI

Atlas’ın bu ayki kapak konusu Hırvatistan’ın Istria bölgesi. Adriyatik Denizi kıyılarında kalp biçiminde bir yarımada olan Istria, Romalılar tarafından “Terra Magica”, yani büyülü topraklar olarak adlandırılıyordu. Zeytin ağaçları ve tarihi kentlerle süslü, hayatın sakince aktığı bölge Atlas’ın temmuz sayısında. Manisa’nın Demirci ilçesi tarihi dokusu, yetenekli ustaları ama en çok çan üreticileriyle ünlü. Katedrallere, koyunlara, keçilere çan üreten ustalar Atlas’ta. Dergi ayrıca Çorum’un Kargı ilçesinin çeltik tarlalarına konuk oluyor ve üretim sürecinin aşamalarını belgeliyor. Rusya’nın Buryatya Özerk Cumhuriyeti’ndeki Budist Manastırı ve ilgi çekici hikâyesi Atlas’ın bir diğer özel dosyası.

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