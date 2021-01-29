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Atlas’ın Şubat sayısı çıktı! Yeni sayıda neler var?

Özge Çolak

Atlas’ın Şubat sayısının kapak konusu Malakanlar, Rus Ortodoks Kilisesi’yle yaşadıkları ayrılığın ardından Kafkasya’ya sürülmüş, ardından yolu Kars’a düşmüş sıra dışı bir topluluk. Barışı savunan, şiddetin her türünü reddeden, bu uğurda silahlarını yakan Malakanlar, uzun yıllar yaşadıkları Kars’ta da silinmez izler bıraktı. Atlas ekibi, Kars’ta Malakanların yanı sıra bölgede yaşayan Duhoborların, Almanların son temsilcilerini buldu.

Tekirdağ’da yükselen Ganos Dağı’nın çevresinde Kuzey Anadolu Fayı’nın yarattığı vadiler, uçurumlar, kanyonlar, etkileyici doğa oluşumları uzanıyor. Naipköy’den Şarköy’e uzanan 100 kilometrelik yürüyüş, fayın izlerini bulmakla kalmadı, doğa ve insan üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Kanada’dan ABD’nin Minnesota eyaletine uzanan petrol boru hattındaki genişletme çalışmalarına karşı direnen Ojibwe (Anishinaabe) kabilesinin mücadelesi özel bir dosyayla Atlas’ta.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kayıp tarihi eserler listesi ve Sayıştay raporları binlerce eserimizin kayıp olduğunu gösteriyor. Atlas, durumun ne kadar vahim olduğunu ve nedenlerini uzmanlara sordu.

Okyanus Fotoğrafçılığı Ödülleri’ne katılan eserlerden Atlas’a özel bir seçki, dünya okyanuslarının güzelliğini gösteriyor.

 

 
 
 
 
 
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